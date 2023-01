Meloni a Tripoli per gas e migranti Accordo da 8 miliardi | l’Eni rafforza il suo primato in Libia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Unda 8di dollari per aumentare la produzione di gas a favore del mercato interno libico e garantire l’esportazione in Europa. E un’intesa per supportare lacon cinque imbarcazioni attrezzate nel campo della ricerca e soccorso diin difficoltà in mare. La premier Giorgiafa tappa a– dopo la visita in Algeria e prima di volare in Tunisia – nell’ambito del viaggio per lanciare quello che ha definito il suo “Piano Mattei“. Da una parte il tentativo di cambiare approccio sull’immigrazione, dall’altra l’idea dell’Italia come hub per redistribuire il gas in Europa. L’intesa clou è però proprio quella sul gas con la compagnia petrolifera nazionale (Noc). E a brindare è soprattutto, chela sua ...