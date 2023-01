Melissa Satta | la frequentazione con Matteo Berrettini | ecco cosa dicono gli amici dell’ex velina

(Di sabato 28 gennaio 2023) Stando agli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi,avrebbe un nuovo amore. A far breccia nel cuore della soubrette sarebbe stato, noto tennista e anche lui protagonista della cronaca rosa. A dire la loro su questa nuova love-story sarebbero stati gli. LE CONFIDENZE DEGLIDI LEI – Dopo la L'articolo

La showgirle il tennista Matteo Berrettini sono la (possibile) coppia più chiacchierata del momento. Paparazzati insieme, le indiscrezioni confermano una storia nascente, ma i diretti interessati ...La notizia del presunto - mica più di tanto - flirt tra Matteo Berrettini eha infiammato il mondo del gossip e ci sono schiere di sostenitori già pronti a fare il tifo per quella che ...

Melissa Satta esce con Berrettini, ma guarda ancora al passato: Chi non vuole perderti fa di tutto Fanpage.it

Matteo Berrettini e Melissa Satta infiammano il mondo del gossip: l’inizio di una relazione Ubitennis

Melissa Satta e il messaggio su Instagram: "Chi ti vuole ti cerca..." La Gazzetta dello Sport

Melissa Satta, la frecciata all'ex o al nuovo amore Berrettini «Chi ti vuole ti cerca...» ilmattino.it

Il basket, quel bacio e la serata a casa di lei: la storia Berrettini-Melissa Satta. E spuntano le foto Radio Deejay

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono a tutti gli effetti una coppia. La showgirl sarda ha ritrovato l’amore con il tennista, e sembra non essere mai stata felice come in questo momento. A raccontare ...Nelle Instagram stories dei Melissa Satta compare un messaggio enigmatico: che sia indirizzato a Matteo Berrettini o all'ex Mattia Rivetti Ecco cos'ha scritto.