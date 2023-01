Mele con chiodi di ferro infilati | non potrai credere ai risultati provalo!

Leggi su moltouomo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Mela con idinella polpa: un toccasana per chi soffre di anemia. Nonai). Si tratta di un antico rimedio che era utilizzato nel Medioevo, ma è tornato molto in auge. Forse non sai ancora il perché e quali potrebbero essere i benefici per la tua salute, ma infilare idinella mela, consente di curare l’anemia. Ecco perché. Non si tratta solo di una notizia di lifestyle, ma di una vera e propria curiosità che conferma “una mela al giorno toglie il medico di torno”. In effetti, le proprietà benefiche di questo frutto proibito sono innumerevoli. Ma a volte non basta consumare una mela se non infilzata con deidi: non ...