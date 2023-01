Medvedev dà dello sciocco a Crosetto Il ministro | Metta fine alla guerra

Leggi su agi

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri, si è scagliato contro ildella Difesa italiano, Guido, per le sue dichiarazioni sulla necessità di inviare armi a Kiev. "Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere in Europa", ha scritto l'ex presidente russo su Telegram, ma "un certodella Difesa, di una certa Italia ha definito la forniutura di veicoli corazzati e altre armi all'Ucraina una prevenzione della terzamondiale. Un raro eccentrico".ieri pomeriggio aveva dichiarato che "la terzamondiale inizierebbe nel momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d'Europa. Fare in modo che non arrivino è l'unico modo per fermare la terza...