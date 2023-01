Medvedev attacca | Crosetto risponde alla disinformazione russa

Leggi su formiche

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dimitriha definito il ministro della Difesa Guidoun “raro sciocco”. L’affermazione arriva dopo che il ministro aveva detto ieri, durante la conferenza organizzata da Formiche e Airpress, che la terza guerra mondiale inizierebbe nel momento in cui i carri armati russi arrivassero a Kiev, rilanciando l’aiuto italiano all’Ucraina. “Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere europee”, scrive l’ex premier russo su Telegram ma “il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e di altre armi all’Ucraina un modo per evitare la Terza Guerra Mondiale”.ha proseguito sostenendo che se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, non si tratterà di carri armati o di jet da combattimento, in riferimento all’uso di armi nucleari. ...