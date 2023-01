Medvedev | Armi a Kiev per evitare la guerra mondiale? Crosetto uno sciocco | La replica | Metta fine alla guerra

E il presidente Zelensky, chiedendo agli alleati occidentali missili a lungo raggio e aerei da combattimento, aveva affermato: 'Solo leneutralizzano i terroristi russi'.se la prende ......fornitura di veicoli blindati e di altreall'Ucraina un modo per evitare la Terza Guerra Mondiale. Un raro eccentrico'. Così il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, Dimitri,...

Armi all'Ucraina e guerra mondiale, Medvedev si scaglia contro Crosetto QUOTIDIANO NAZIONALE

Ucraina, Medvedev contro Crosetto: "Uno sciocco raro". La replica del ministro Adnkronos

Armi a Kiev, ignobile attacco di Medvedev a Crosetto: "Il ministro ... Secolo d'Italia

Ucraina, ultime notizie. Intesa Roma-Parigi da 2 mld per 700 missili. Medvedev contro Crosetto Il Sole 24 ORE

Italia e Francia hanno ordinato 700 missili per il sistema di difesa aerea Samp/T - Guido Crosetto replica a Dmitri Medvedev: "Pensi a metter fine alla guerra" - Guido Crosetto replica a Dmitri Medvedev: "Pensi a metter fine alla guerra" RaiNews

Proprio ieri, tra l’altro, Crosetto aveva detto che "la terza guerra mondiale inizierebbe nel momento in cui i carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d'Europa”. E che “fare in modo che non ...Un raro eccentrico”. “Se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, non salveranno i carri armati e nemmeno i jet da combattimento. Sicuramente tutto sarà in macerie”, aggiunge Medvedev. Intanto, ...