Medagliere Europei pattinaggio artistico 2023 | Italia in trionfo con 2 ori | sigilli di Conti Macii e Guignard Fabbri

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’ha vinto ildeglidi. La nostra Nazionale è risultata la migliore in assoluto ghiaccio di Espoo (Finlandia) grazie ai trionfi ottenuti da Sarae Niccolò(coppie di) e di Charlènee Marco(coppia di danza). A risplendere sono anche gli argenti di Matteo Rizzo (individuale maschile) e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (coppia di). Gli azzurri hanno distanziato Francia e Georgia, entrambe a quota un oro per merito rispettivamente di Adam Siao Him Fa e Anastasia Gubanova. Il Bel Paese torna a casa in maniera trionfale e si lancia con ottimismo verso i Mondiali, dove bisognerà fare i ...