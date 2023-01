Mbappè beccato | caos Psg | cosa stava guardando sul telefonino

(Di sabato 28 gennaio 2023) Kylian Mbappé guarda una partita del Real Madrid in diretta sul cellulare, e le voci di calciomercato esplodono. La stella della Francia vice campione del mondo e del Psg, infatti, ha partecipato giovedì sera, insieme al resto dei suoi compagni di squadra, al gala di beneficenza "Strong3r Foundation" che la società della capitale parigina ha tenuto nell'esclusivo Pavillon Gabriel. Un evento mondano a scopo benefico, che è salito alla ribalta delle cronache più che altro per una clip che ha fatto subito il giro dei social, diventando immediatamente virale. Mbappé, quel gesto che fa impazzire i tifosi Una breve storia rilasciata dal Psg mostra diversi giocatori del Paris Saint Germain, tra cui Achraf Hakimi e Kylianseduti a un tavolo e palesemente distratti da ciò cheaccadendo intorno a loro, impegnati a guardare un video sul ...

Sì, il portiere dell'Albiceleste, Emiliano Martinez, votato anche come Mvp del Mondiale, è stato- anche se non ha fatto nulla per nascondersi - con un bambolotto con la faccia di Mbappé. E ...L'Argentina se ne è fregata di giocare la palla , ma con un sano lancio smarcante haJulian Alvarez. I difensori croati non sono avanzati tutti insieme, come si converrebbe a una difesa in ...