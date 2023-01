Mattia Casse brilla a Cortina | terzo posto in Super G

(Di sabato 28 gennaio 2023)si conferma terra di successo per Bergamo quest’anno. Dopo il successo di Sofia Goggia in discesa libera di un paio di settimane fa, ancheva a medaglia sulla paista dell’Olympia delle Tofane. Il trentaduenne originario del Piemonte ma da anni residente a Chiuduno ha strappato un grandenelG maschile, alle spalle del dominatore di specialità Odermatt e Kilde.è partito bene e nei primi tre settori è riuscito a far registrare il miglior tempo, salvo poi trovare qualche difficoltà nella parte finale. 49 i centesimi di ritardo rispetto al primo. Si tratta delpodio stagionale per, che era già entrato nei migliori tre in Val Gardena e anche a Wengen, in ...

