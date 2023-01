(Di sabato 28 gennaio 2023)democratico, quale strada da scegliere? "Chi vogliamo rappresentare? Chi soffre, i più deboli, il lavoro e coloro che rischiano per creare lavoro, e tutti quelli che si battono per salvare il ...

Venerdì 3 febbraio, alle 8, messa celebrata da padrePedrini; alle 17.30 presiede la ... Caterina de', alle 8, messa celebrata da don Luca Rosati; alle 10.30, celebra padre Damiano Grecu; ...Così, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd , intervenendo dal palco della convention programmatica "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in corso al Talent Garden ...

Matteo Ricci: “Il Pd deve diventare il partito del riscatto sociale” Globalist.it

Matteo Ricci risponde alle polemiche su in bocca al lupo a Castelli fanoinforma

Meeting dei Csv, Ricci: "Innoviamo la partecipazione per rendere la ... Vivere Pesaro

Matteo Ricci, un venerabile italiano a cui appellarsi Aibi

News ed Eventi REGIONE MARCHE

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd alla convention programmatica «Energia popolare per il Pd e per l'Italia», in corso al Talent Garden di Milano ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Il 70% dei sindaci italiani viene da coalizioni riformiste e progressiste, sindaci che hanno vinto nonostante tutto e in ogni circostanza. Hanno rappresentato quella sinis ...