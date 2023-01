Matera al tavolo tecnico sulla messa in sicurezza della Provinciale Durazzano-Sant’Agata de’Goti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico, ha preso parte nella mattinata odierna al, presso il Comune di, convocato dal locale sindaco Sandro Crisci per discutere delle criticità legate alla strada122de’ Goti-. Dopo aver ringraziato il Primo Cittadino Crisci per l’invito e la Provincia di Benevento “per l’attenzionetematica”,ha espresso apprezzamento per la soluzione rinvenuta dalle parti “Ben venga – ha fatto presente il parlamentare caudino – un protocollo tra la Provincia di Benevento e i Comuni dide’ Goti eper sostenere il progetto diin ...