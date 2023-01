Marsiglia | ad un passo l’arrivo di Ounahi | che beffa per il Napoli

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’Olympiquedi Igor Tudor sarebbe ormai ad unda Azzedine, centrocampista nel mirino delSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, sembra essere sfumata per illa pista che porta ad Azzedinedell’Angers. Il centrocampista marocchino, che ha impressionato al Mondiale, sarebbe infatti ad undall’Olympiquedi Igor Tudor. Dopo le parole di Cristiano Giuntoli sul giocatore, arriva quindi una vera e propriadi mercato per il club partenopeo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un contratto di quattro anni e mezzo attende il nazionale marocchino anelle prossime ore. Spiazzata quindi la concorrenza di Napoli e Leeds che volevano fortemente il giocatore in seguito ...Si tratta delche, mentre trattava Ilic, ormai ad undal Torino , ha dirottato altrove le proprie attenzioni, è rimasta in Ligue 1 e ha chiuso per il centrocampista marocchino. Lo fa ...

Il calciomercato di gennaio, finora molto fermo in Serie A, potrebbe accendersi negli ultimi giorni del mese. Il Napoli, dal canto suo, è tranquillo e focalizzato solo sul campionato: gli acquisti di ...La quota di trasferimento per il giocatore è di 10 milioni di euro con un contratto di quattro anni e mezzo. Secondo le informazioni di Rmc Sport, il Marsiglia e l’Angers hanno trovato un accordo per ...