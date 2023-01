Marano | notte da Arancia meccanica | famiglia picchiata e rapinata in casa

I ladri di abitazioni, che da mesi imperversano in tutto il territorio, hanno fatto irruzione nellain un appartamento di via Torre Dentice , la zona delle antiche masserie di. Armi in ...Arancia meccanica adi Napoli, dove una rapina è stata messa segno la scorsaall'interno di un'abitazione in via Torre Dentice. Quattro persone, con il volto coperto ed armate, si sono introdotte mella casa ...

Marano, si ritrovano i banditi in casa di notte. Picchiati, ma il colpo fallisce Corriere del Mezzogiorno

Famiglia rapinata in casa nella notte a Marano: minacce e botte La Repubblica

Marano, si ritrovano i ladri in casa di notte: sequestrati e picchiati Teleclubitalia.it

Marano, incendio in una palazzina di via Arbusto: è doloso. Si ... TERRANOSTRA | NEWS

Scossa di terremoto nella notte, avvertita a Qualiano, Marano e in ... Il Meridiano News

Scene da Arancia meccanica a Marano di Napoli, dove una rapina è stata messa segno la scorsa notte all'interno di un'abitazione in via Torre Dentice. Quattro persone, con il volto coperto ed armate, s ...Scene da Arancia Meccanica quelle vissute dalle vittime. I quattro rapinatori sono scappati quando è scattato improvvisamente l'allarme. Subito dopo sono giunti sul posto i carabinieri ...