Mara Sattei a Sanremo con Duemilaminuti di Damiano dei Maneskin | Da donna ho faticato ma ora ho il mio spazio

La gara, la settimana a ritmo serrato, i milioni di telespettatori Macché, a Sanremo niente fa più paura della scalinata da scendere con i tacchi alti. Enon fa eccezione. "Se supero le scale, è già un buon punto di partenza", scherza la giovane cantautrice romana classe 1995, chiamata da Amadeus a debuttare sul palco dell'Ariston tra i Big ...' Sono contentissima di essere a Sanremo. E ancora di più di esserci con un brano che affronta un tema così forte . Per me si apre un nuovo capitolo'., all'anagrafe Sara Mattei, esordisce a 27 anni in gara a Sanremo 2023 con il brano 'Duemilaminuti', scritto per lei da Damian David dei Maneskin e composto da Damiano con il fratello di ...

(Adnkronos) – Come Robert Redford nell'ultima scena de Il candidato, appena avuta la conferma davanti alla tv di essere nel cast di questo 73° Sanremo, Mara Sattei dice di aver guardato in faccia parenti e amici ch ...