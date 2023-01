(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Rocca fa sapere che stamani si è reso necessario avviare lavori dipresso ildel. Pertanto il Dirigente della Provincia di Benevento Nicola Boccalone ha disposto la chiusura al pubblico per il pomeriggio di28 gennaio e per tutta la giornata di, domenica 29 gennaio, dell’Istituto di piazza Giacomo Matteotti di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... il luogo in cui avevamo trovato la nostra Casa e ormai chiuso da mesi, privato, come tanti altri spazi pubblici abbandonati, dellaordinaria eche necessita per essere ...In alternativa si dovrebbero invece cercare finanziamenti pubblici per gli interventi die poi cercare sul mercato chi ha capacità imprenditoriali in grado di gestire le ...

Difesa del suolo. Bondeno e Terre del Reno (Fe), manutenzione ... Emilia-Romagna Notizie

Al via gli interventi di manutenzione straordinaria della pista ... Comune di Noci

FSC 2014/2020 - CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane ... EuroInfoSicilia

Buonconvento, terminati i lavori di manutenzione straordinaria in via ... SienaFree.it

Manutenzione straordinaria, Museo del Sannio chiuso oggi e domani anteprima24.it

Prenderanno il via lunedì 30 gennaio i lavori sulle caditoie e pozzetti di raccolta delle acque di viale Risorgimento a Vicenza propedeutici all’intervento di manutenzione straordinaria dei giunti ...Effettuiamo internamente operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria volte a garantire il massimo livello di sicurezza del tuo veicolo. Abbiamo anche la carrozzeria per assistere ai nostri ...