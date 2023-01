Manifestazioni anarchiche per Cospito a Torino e Roma

(Di sabato 28 gennaio 2023) DISORDINI E SCONTRI 28 gennaio 2023 22:23 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

DISORDINI E SCONTRI 28 gennaio 2023 22:23per Cospito a Torino e Roma - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...Lea sostegno di , il primo anarchico a finire al 41 bis , si sono moltiplicate: ...la misura è stato il fatto che dal carcere Cospito manteneva i contatti con le realtà...

Cospito, anarchici in corteo in varie città d'Italia: a Roma scontri con la polizia. Scritte a Berlino: «Free ilmessaggero.it

Fumogeni, bottiglie, scontri: agente ferito alla testa dagli anarchici a ... ilGiornale.it

Anarchici in corteo nel centro di Torino: chiusa al traffico via Po. In collina incendiato ripetitore ilmattino.it

Il Garante dei detenuti: "Alfredo Cospito va trasferito con urgenza. È in condizioni gravi" RaiNews

Il Garante: 'Cospito è in gravi condizioni, va trasferito con urgenza' Agenzia ANSA

Scontri a Roma, nel quartiere Trastevere, tra anarchici e polizia. Ferito un agente alla testa: fermato un manifestante ...Un uomo è stato fermato Un fermato nella manifestazione non preavvisata in piazza Trilussa in sostegno al militante anarchico detenuto nel carcere di Sassari al 41 bis. Tafferugli a Roma nell’ambito d ...