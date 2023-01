Manacorda rilegge Dante | un’anomalia fuori dal romanzo e dalle liriche

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Chi per mestiere recensisce libri, tende a trattare ogni opera come un caso risolto: deve mostrare che l’ha in pugno, che è tutta spiegabile, e che nulla quindi lo sorprende. In breve, questa abitudine diventa un vizio: perché induce a parlare con più frequenza dei testi facilmente “risolvibili”, che non sempre sono i migliori, e a trascurare invece quelli da cui il recensore è stato più impressionato, ma di cui non sa dare subito una definizione esauriente. In alcuni casi sembra perciò più onesto dichiarare il proprio sconcerto. Con questo sentimento ho letto “O!” di Giorgio, un “poema per il 2000” pubblicato da Castelvecchi e lungo 300 pagine. Libro folle, ma di una follia feconda; e libro di fronte al quale occorre mettersi in ascolto disarmati come l’autore ha fatto davanti al sommo Poeta, oggi tirato ovunque per la giacca. Al ...