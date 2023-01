Mais | in 8 anni produzione crollata | «A rischio le forniture di latte e carne»

I folli rialzi del prezzo dell'energia degli ultimi due, hanno trasformato la bolletta in un ... Tra questi vi possono essere fieno, paglia e anche gli scarti delo del riso. Bisogna però in ...Se si tornasse a coltivare il grano al posto del(come avveniva quando ero bambino, non più di 40 - 50fa) non sarebbe necessario privare i corsi d'acqua e le falde, di milioni di metri ...

Mais, in 8 anni produzione crollata: «A rischio le forniture di latte e ... L'Eco di Bergamo

Prezzi e mercato di mais e soia - Economia e politica Agronotizie

Mais, dal campo 4.0 alla farina: ecco come nasce un chicco sostenibile la Repubblica

La siccità ci costringe a cambiare le abitudini alimentari: l’agricoltura deve pensarci subito Il Fatto Quotidiano

Impasto con mais e semi di girasole: Sitari presenta “padellino” AgrigentoOggi.it

In Bergamasca. Nel 2022 si è assistito anche a una riduzione delle superfici coltivate. Si studiano nuove varietà. La Giornata del mais, organizzata dal Crea di Bergamo, ha permesso un confronto su un ...A Robbiano di Mediglia, in provincia di Milano, la Società Agricola Folli ha sviluppato un protocollo che integra innovazione, ricerca, ...