Mail ‘na gioia | i giorni di passione dei clienti Libero e Virgilio

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Posta elettronica, ma non troppo. Quel che è successo nel corso della settimana ai due providerha condizionato – in negativo – la vita di milioni di cittadini italiani (e non solo). Nessuna possibilità di inviare una e-, impossibile anche ricevere una. Anzi, nessuno (ma proprio nessuno, fatta esclusione per chi aveva un account PEC) poteva accedere al servizio offerto dalle due piattaforme gestite da ItaliaOnline. Ovviamente, nonostante il tentativo di spiegazioni tecniche, non sono mancate le polemiche. Ma anche i tentativi di speculazione da parte di chi opera nel dark web. Alla fine, lentamente (molto lentamente) la situazione ha iniziato a percorrere la via della risoluzione.down, la settimana di ...