Magistrati in pensione richiamati per scrivere le sentenze | la proposta per sveltire la giustizia arriva da Milano

(Di sabato 28 gennaio 2023) La strategia di coinvolgere professionisti (anche avvocati, professori e notai) per far fronte alle carenze di personale. Il presidente della corte d'Appello Ondei all'inaugurazione dell'anno giudiziario: "Ogni altra ipotesi non ha prospettive di risultato"

Dalla relazione di Sgambati si ha la conferma che tra qualche mese andrà in pensione il procuratore Pietro Curzio, che tra due settimane andrà in pensione. In sostanza oggi mancano 1.458 magistrati. Sul fronte dei reati, infine, ha sottolineato la riduzione

Professionisti in pensione richiamati per far fronte alla carenza cronica ... Ogni anno la situazione peggiora, vi sono sempre meno magistrati negli Uffici. C'è il serio pericolo che l'anno prossimo ...Dagli interventi dei capi degli uffici giudiziari all’inaugurazione dell’anno giudiziario, la contrarietà delle toghe alle riforme annunciate dal ministro Nordio ...