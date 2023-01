Magia di Okereke | poi l’Inter ribalta la Cremonese | il ‘Toro’ salva Inzaghi

(Di sabato 28 gennaio 2023)lae si porta al secondo posto della classifica del campionato di Serie A, in attesa della partita del Milan. Il secondo match della 20esima giornata non è stato banale, sono statiti i pronostici della vigilia. La squadra di Ballardini ha disputato una buona partita, ‘rischiando’ anche di conquistare un punto. La compagine di Simoneha confermato ancora qualche problema di troppo. Lasi affida alla coppia formata dae Ciofani,risponde con Lautaro Martinez e Dzeko. La prima grande occasione è per i padroni di casa e il risultato si sblocca:di, l’attaccante lascia partire un tiro imprendibile che si stampa sulla traversa e si infila in ...

... conclusione dal limite parata da Carnesecchi 33' Altrasulla fascia di Doig, cross dentro ma ... Castagnetti (63' Ascacibar), Pickel, Valeri; Bonaiuto (60' Afena - Gyan); Dessers (60'), ...... Buonaiuto), Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti (75 , Castagnetti), Meité, Valeri;(... 6.5 a Milik, capace di risolvere con unaalla fine della partita. Appena sufficiente invece ...

LIVE CREMONESE-INTER: 1-2 I nerazzurri fanno 3 punti con Lautaro CremonaOggi

Cremonese-Inter, Halftime Report - I nerazzurri giocano, Okereke fa la magia: tanti tiri e un po' di... Fcinternews.it

Risultati Serie A, primo tempo. Lautaro risponde alla magia di Okereke MondoNapoli

Cremonese-Inter 1-2: doppietta di Lautaro, i nerazzurri rimontano ... Eurosport IT

Serie A, Cremonese-Inter 1-2: decide una doppietta di Lautaro - Sportmediaset Sport Mediaset

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Allo Zini Okereke sblocca il match con una magia, poi si scatena il "Toro" e i nerazzurri vincono in rimonta L'Inter non sbaglia a Cremona e si rilancia dopo la sconfitta contro l' Empoli. Nella 20.ma ...