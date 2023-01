Mafia | Procuratore Palermo | ' Cosa nostra non è sconfitta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. (Adnkronos) - "I segnali che vengono da tutte le indagini vanno in una precisa direzione, cioè che lanon è". Lo ha ribadito ildi, Maurizio de Lucia, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di Corte d'appello di, in corso al palazzo di giustizia. "Attenzione quindi, è il momento di incrementare gli sforzi per ladi. Ringrazio tutte le forze di polizia, ma oggi ho il dovere di rivolgermi a tutte le donne e gli uomini del Ros per il risultato storico del 16 gennaio che ha portato alla cattura del boss Matteo Messina Denaro".