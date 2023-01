(Di sabato 28 gennaio 2023) "Ho sentito voci cominciate subito dopo la notizia dell'arresto di. Non c'è stato nemmeno il tempo di ringraziare le forze dell'ordine che già sentivamo di ombre sull' attività ...

"Il mio ufficio - ha sottolineato de- continuerà comunque a impiegare solo il metodo della ricerca dei fatti. Il nostro lavoro è accertare i reati, individuare i responsabili e farli ...Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de, che ha coordinato le indagini sull'arresto ... 'E' stata clonata l'espressione: 'camaleonte resiliente', unache sa mimetizzarsi. ...

Mafia: de Lucia,su cattura Messina Denaro troppe dietrologie ... Agenzia ANSA

Mafia: de Lucia, indagine su Messina Denaro è stata impeccabile ... Agenzia ANSA

Il procuratore Maurizio De Lucia: "Un grave errore pensare che la mafia sia stata sconfitta" RaiNews

Mafia, tra Santa Lucia del Mela e Milazzo Mazzagatti gestiva le ... OggiMilazzo.it

Messina Denaro, a Metropolis De Lucia attacca Nordio: "Senza intercettazioni le indagini per mafia non si pos… la Repubblica

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “I segnali che vengono da tutte le indagini vanno in una precisa direzione, cioè che la mafia non è sconfitta”. Lo ha ribadito il procuratore di Palermo , Maurizio de Lu ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...