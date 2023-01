Macron | ' Continuerò a parlare con la Russia ma la Cina'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Guerra in Ucraina , la pace ha ancora qualche possibilità? Il presidente francese Emmanuelha assicurato oggi che continuerà a "con la Russi a", nonostante le critiche che ciò suscita, ...

"Alcuni in altri tempi hanno potuto rimproverarmi di aver parlato con la Russia e ioa parlare con la Russia", ha aggiunto, uno dei rari capi di stato occidentali ad essere rimasto ...Sono contro i negoziati oggi, e questo è esattamente ciò che dicono anche gli alleati,... E. E in definitiva, bisognerà negoziare, sì, per una pace duratura. Quando la sconfitta russa ...