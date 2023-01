(Di sabato 28 gennaio 2023) Il Presidente Urbano Cairo insieme a tutto il Torino Football Club esprime il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Tavecchio per la scomparsa di Carlo Tavecchio, appassionato e orgoglioso uomo di sport, ex Presidente della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dalItaliano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... ricordando un altro tragico incidente del 2007 : 'Mi sembra di tornare indietrotempo, quando ... Il giorno dei funerali saràcittadino, abbiamo già messo le bandiere a mezz'asta'.2007 era stato designato dall'UEFA come membro effettivo della Commissione per il calcio ... In segno di, inoltre, le bandiere del palazzo di Via Allegri - sede della Federazione - e del ...

Lutto nel mondo del calcio: è deceduto Carlo Tavecchio Tuttosport

Lutto nel calcio: è morto Carlo Tavecchio MilanoToday.it

Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex presidente della Figc Tavecchio Il Sole 24 ORE

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso a 79 anni Carlo Tavecchio. Lunedì i funerali TUTTO mercato WEB

Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Tavecchio Giornale di Brescia

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo Tavecchio - dichiara il Presidente della Figc Gabriele Gravina-, ci lascia un amico dalle grandi qualità ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...