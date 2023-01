Lutto nel mondo del calcio | è morto Carlo Tavecchio

(Di sabato 28 gennaio 2023) All’età di 79 anni è, ex dirigente sportivo.è stato a capo della Federdal 2014 al 2017. La storia alla nazionale si concluse nel 2017 dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia. Negli anni aveva ricoperto la figura di presidente della LND in Lombardia. La presidenza alla Figc (Getty Images)era stato eletto presidente della FIGC nel 2014 dopo le dimissioni del suo predecessore GianAbate. Lungo il suo mandato a capo della Federha vissuto bei momenti come l’europeo 2016 ma anche una delle disfatte più cocenti degli ultimi anni: la mancata qualificazione ai mondiali di Russia del 2018. Clemente Grimaldi

L'ennesimomondo del calcio italiano che piange quindi la scomparsa del dirigente sportivo ben noto al grande pubblico. Tavecchio " Calciomercato.it Tavecchio uscì da presidente ...E' morto all'età di 79 anni Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC tra il 2014 ed il 2018 e commissario della Serie A Nuovomondo del calcio. Ci ha lasciati, all'età di 79 anni, Carlo Tavecchio. Il dirigente e politico italiano è stato presidente della FIGC dall'agosto 2014 al gennaio 2018.mondo ...

