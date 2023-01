Due mesi e mezzo senza poter dare bacini a una figlia piccola è un'esperienza che un padre non augurerebbe al suo peggior nemico. L'ha vissuta, e di riflesso Gaia, anni uno, rimasta lontana dalle braccia di papà per una settantina di giorni, tanti quanti ne son dovuti passare prima che l'ala dell'Olimpia Milano di basket ...dopo mesi ai box è tornato, ieri, a dare il suo contributo all'Olimpia Milano mettendo a referto 5 punti in 9 minuti. Nel dopogara a Eleven ha detto: "Uno vorrebbe essere sempre in campo, ...

Luigi Datome, il ritratto della felicità: “Gaia mi ha cambiato la vita” La Gazzetta dello Sport

Eurolega, i consigli e i rimpianti di Gigi Datome Sportal

Basket, il ritorno di Datome: "Sono rientrato il prima possibile" Virgilio Sport

Gigi Datome: 5 cose sul capitano che non è solo un capitano · Basket Olympics

LIVE EL - L'Olimpia Milano si scioglie davanti all' ASVEL in un triste finale Pianetabasket.com

La figlia, nata 13 mesi fa, è stata la svolta: “Non sono più io al centro di tutto”. Chiara, la compagna, è il segreto della sua positività. anche per questo l’ala dell’Olimpia è fiducioso sul futuro ...L'esperto giocatore dell' Olimpia Milano nonchè capitano della nazionale azzurra, Luigi Datome, tramite i canali dell' Eurolega ha diffuso una lettera contenente molti consigli per il sé stesso da gio ...