“Lui | nell’intimità…” Riccardo Guarnieri | la dama Gloria lo spiffera a tutti | bomba a UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) Va avanti la frequentazione a Uomini e Donne traNicoletti. I due, che già si erano conosciuti nella scorsa edizione, hanno ripreso a vedersi soprattutto dopo l’uscita dal programma di Ida Platano, la storica ex del cavaliere tarantino che ha deciso di voltare pagina approfondendo la conoscenza con laromana. Un rapporto che va avanti tra alti e bassi conche in un primo momento non ha voluto dare l’esclusiva aper non precludersi altre conoscenze. Tuttavia l’attrazione tra i due è evidente e da quello che si è venuto a sapere nelle ultime puntate hanno anche trascorso il Capodanno insieme in una località a metà tra Taranto e Roma. In studio l’atteggiamento diè sempre guardingo, ...