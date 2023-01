Lookman al Times | «In Italia sono cambiato | mi ispiro a Jay-Z Gasperini vuole sempre attaccare»

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’ala dell’Atalanta Ademola– 25 anni – ha messo a segno due doppiette nelle ultime due partite, contro Salernitana e Juventus.undici in campionato e due in Coppa. Ha fatto conoscere a tuttala sua esultanza in cui mima di avere un binocolo. Illo ha intervistato ed ha spiegato la sua esultanza che inizialmente gli costò un’ammonizione: «Fu bizzarro. Forse l’arbitro pensò a un gesto contro i tifosi dell’Udinese. Forse non sapeva che quella era la mia esultanza. Ora lo sanno tutti. È diventato il mio marchio di fabbrica. Ma è anche il mio nome,». Scrive ilche la forza diè la varietà dei suoi gol, segna in ogni modo: “Solo Osimhen ha segnato più gol in Serie A in questa stagione di ...

Si divorano alcune occasioni importanti, non sfruttando appieno le distrazioni bianconere:sigla l'ennesima doppietta, rivelandosi ancora una volta il giocatore chiave, mentre Demiral vive ...Hojlund esi sono presi l'attacco della Dea, così come Boga, lieta sorpresa, di nuovo tra i titolari. A centrocampo viaggiano a duemila e i tantissimi inserimenti in area avversaria alzano le ...

Lookman al Times: «In Italia sono cambiato, mi ispiro a Jay-Z ... IlNapolista

L'Atalanta e Lookman sono immensi, ma l'orgoglio ferito della Juve ... Bergamo & Sport

NEWS – Quando torna Faraoni! Verdi, Calhanoglu, Pellegrini, Deulofeu, Lookman, Chiesa… SOS Fanta

CorSera | Lazio, Felipe mai visti 4 gol di fila: ora punta al 50° LazioPress.it

Atalanta-AZ Alkmaar 0-1, la cronaca Atalanta

Resurgent Manchester United have been tipped as a potential contender to sign Leicester City's Youri Tielemans if the Foxes receive a panic bid before the transfer deadline. Tielemans' future has been ...Ademola Lookman is in the form of his life with Atalanta, so explains how things changed in Serie A both on and off the field, working with Gian Piero ...