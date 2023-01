L' ombra della violenza | la recensione | una storia criminale senza sconti

Leggi su movieplayer

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lade L', film irlandese che ci trascina in un dramma teso e violento, con una regia solida e un cast in gran forma. Stasera su Rai4 in prima visione tv. Un passato sul ring difficile da dimenticare, per aver involontariamente ucciso un avversario durante un incontro; una tragedia che non ha mai dato pace a Douglas Armstrong, da tutti soprannominato Arm, e che ha influenzato tutta la sua vita futura. Da allora ha abbandonato l'agonismo e ha messo i suoi bicipiti al servizio di una potente famiglia del crimine organizzato, i Devers, per i quali si occupa di strozzinaggio o di punire in malo modo chi ha commesso uno sgarro. Come vi raccontiamo nellade L', Arm cerca di essere un padre amorevole ...