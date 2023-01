Lombardia | Fontana rilancia l’autonomia regionale | «Serve a gestire meglio la sanità»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Più autonomia nella gestione della, e anche in quella del trasporto pubblico, due settori vitali in cui l’autorità centrale accumula troppi ritardi. Attilio, governatore della, morde il freno. I sondaggi ne accreditano per (quasi) certa la vittoria alle regionali del 12 e 13 febbraio prossimi, ma ai suoi lui continua a raccomandare “calma e gesso“. I momenti bui della pandemia sono alle spalle. Di quei mesi terribili, con lalombarda nell’occhio del ciclone, restano però le cicatrici e gli strascichi di un’indagine della Procura di Bergamo tesa ad accertare a chi spettasse, tra regione e governo, dichiarare zona rossa Nembro e Alzano Lombardo, i due comuni della bassa bergamasca più flagellati dalla furia del virus. Così Attilioal Giornale «Io ho agito nel ...

Presidente, a cosa si riferisce in particolare E Attilio, governatore dellae di nuovo candidato per il centrodestra, non si scompone: "Prendiamo i treni dei pendolari". I ritardi ...Nei giorni scorsi Attilioha spento le polemiche: 'Sulla realizzazione delle opere per le ... ha detto il presidente della Regionea Sky Tg24. 'Abbiamo una fondazione che si occupa ...

Pnrr, Fontana: Lombardia abbastanza esclusa, ma tempi rispettati Agenzia askanews

Pnrr: A.Fontana, Regione Lombardia è stata esclusa Agenzia ANSA

Pnrr: A.Fontana, Regione Lombardia è stata esclusa La Sicilia

Le mani di La Russa su Fontana e sulla Lombardia di Salvini Il Foglio

Interventi contro la dispersione scolastica, aiuti alle famiglie, psicologi scolastici, interventi di riqualificazione sugli edifici più vetusti. Analizziamo le idee per i lombardi del futuro che sono ...Nicola Di Marco, capolista del Movimento Cinque Stelle: «Nella sanità lombarda il pubblico ha esternalizzato troppo verso il privato. Serve un riequilibrio tra i due settori» ...