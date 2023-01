Lo strano caso della Fiorentina assomiglia a quello del dottor Jekill e mister Hyde

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lodelpotrebbe essere la spiegazione di come, a un anno di distanza, si possano scrivere giudizi diametralmente opposti sulla stessa squadra. Parliamodel girone d’andata che sembra tutt’altra cosa rispetto allo scorso campionato quando, con trentadue punti, nove in più di questo giro di boa, rappresentava una delle grandi sorprese del calcio italiano. Da allora se ne è andato Vlahovic, non c’è più l’estro di Torreira in regia, altre scelte non hanno funzionato ma il collettivo guidato daItaliano è rimasto in gran parte immutato. In dodici mesi sono emerse però due distinte personalità, una buona e una peggiore, in un’altalena senza fine: male all’inizio, poi ...