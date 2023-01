Lo snack in carrozza business | l' ultima porcata degli ex 5 Stelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) 82.520 euro, di cui 50.740,4 solo nel mese di ottobre, è stata la spesa per i biglietti dei treni a bilancio della Camera. Una corsa al carnet a sbafo, da parte dei deputati orfani di scranno, per arraffare gli ultimi benefit a disposizione. Un aumento di spesa esponenziale che ha insospettito gli uffici della Camera che, insediatosi al nuovo Parlamento, hanno invalidato i biglietti per gli ex deputati. Una doccia fredda per tutti i trombati che ne avevano fatto incetta, convinti che i titoli di viaggio avessero una validità di un anno. Cosa abbia insospettito Montecitorio, è stata l'escalation di conti da saldare all'agenzia di viaggi Carlos Wagonlit, convenzionata con la Camera. Raramente venivano acquistati carnet da dieci corse ma ad un certo punto c'è stato un cambio di rotta difficile da non notare. A marzo di biglietti ne erano stati venduti per un valore di 3.756 euro (7 per ...