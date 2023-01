LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | percorsi oltre 30 chilometri | ritiro per Bernal

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56 Al gruppo però non sta bene questo tentativo. Ripresi i fuggitivi,33. 20.55 Abbiamo l’identità di alcuni dei fuggitivi. C’è Alessandro Santaromita (Green Project-Bardiani CSF-Faizané) con Erik Fetter (Eolo-Kometa), Maximiliano Richeze (UAE Team Emirates), German Nicolas Tivani (Team Corratec),Pablo Dotti (Sindicato de Empleados Publicos of San), Mauro Abel Richeze (Chimbas Te Quiero), Emiliano Ibarra (Gremios por el Deporte – Cutral Co), Gerardo Matias Tivani, Franco Buchanan (Agrupacion Virgen de Fatima), Wilson Haro (Team Banco Guayaquil). 20.52 Arriva intanto l’ufficialità deldi. Problemi di stomaco per il colombiano. 20.49 Con soli due GPM rimasti, ...

He has also competed in the Giro d'Italia, Tour de France anda Espana. Enter your text: is ... but grossly, to make the general sense of what I am saying) Wein a time when Section 230 (...Discovery si potrà vedere ogni istante dei Giochi Olimpici,streaming sulle proprie ... come la Coppa del Mondo e i Mondiali di biathlon, i Mondiali di atletica, il Tour de France e ladi ...

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta frazione della della Vuelta a San Juan 2023. Dopo la tappa regina di q ... 23.37 La nostra diretta live testuale termina qui. La Vuelta a San Juan 2023 tornerà venerdì con l'unica tappa adatta ai veri scalatori.