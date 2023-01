LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 85 chilometri al traguardo | fuga di sette uomini con Filippo Magli

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 Superata la Dique Punta Negra, non ci sono più difficoltà altimetriche in corsa. Tanta discesa fino ai -50 dal, poi è tutta pianura. 21.27 Ripreso intanto Dotti, meno di 90dal. 21.24 Il gruppo passa sul GPM con un ritardo di 2’50”. 21.21 GPM della Dique Punta Negra per Dotti, passa con una quindicina di secondi di vantaggio sugli altri fuggitivi. 21.20 Inizia la salita,Pablo Dotti è rientrato sui fuggitivi e li ha staccati. 21.19 Siamo vicinissimi all’attacco della Dique Punta Negra, 1 chilometro all’8,6% di pendenza media. 21.16 Siamo ad un’ora di corsa, e si sono percorsi 49,8. Media oraria davvero pazzesca per questo inizio. 21.13 Cambia la versione del ritiro di Egan ...

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.37 La nostra diretta live testuale termina qui. La Vuelta a San Juan 2023 tornerà venerdì con l'unica tappa adatta ai veri scalatori.