LIVE Sci di fondo | Sprint tc Les Rousses 2023 in DIRETTA | l’Italia sogna con Simone Mocellini

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 10 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel secondo giorno di competizioni a Les. Si continua quest’oggi con le due garea tecnica classica, quelle che vedono sempre e solo un unico grande favorito sopra chiunque altro. Il nome, ovviamente, è quello di Johannes Hoesflot Klaebo. Non brillantissimo ieri nella 10 km (ed è tutta da vedere la questione Mondiali nella 15 km, in quella strana situazione per cui la “vecchia” distanza è ancora iridata), il fenomeno norvegese sa però come si fa in queste gare, e l’ha dimostrato lungo tutto l’anno.può contare su due nomi di primo piano....