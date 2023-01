LIVE Sci di fondo | Sprint tc Les Rousses 2023 in DIRETTA | Jouve gioisce in patria e batte Klaebo | Pellegrino 6° Tra le donne Skistad batte Svezia

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:12 Ed è dunque tutto per questa nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 16:10 Di seguito le classifiche delle due finali. FINALE FEMMINILE 1(NOR) 3’01?97 2 Ribom (SWE) +0?70 3 Dahlqvist (SWE) +1?78 4 Svahn (SWE) +2?08 5 Kern (USA) +3?45 6 Hagstroem (SWE) +9?24 FINALE MASCHILE 1(FRA) 2’39?14 2(NOR) +0?09 3 Golberg (NOR) +0?91 4 Anger (SWE) +0?91 5 Wiig (NOR) +1?78 6(ITA) +1?82 16:08 Terzo posto per Golberg, che beffa Anger pur essendo entrambi a 91 centesimi. Questione di millimetri e forse anche meno. 16:08 CLAMOROSO RICHARD! Battutoper un nonnulla, 2’39?1 contro 2’39?2! ...

... Fabrizio Tumbarello - In studio: Claudia Garcia e Ubaldo Righetti ore 00:30di Fondo : Coppa ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno sette gli azzurri al cancelletto di ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH ...

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Les Rousses 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino vola in finale! Skistad batte le svedesi tra le donne OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA: Shiffrin non si ferma più e dice 85, seconda Duerr e terza Holdner. Ottima 14ma Gulli OA Sport

Sci alpino, Mattia Casse non si ferma più! 3° nel superG di Cortina dietro i mostri sacri Odermatt e Kilde! OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: super Casse! E' sul podio dietro a Odermatt e Kilde. Lontani Bosca e Paris OA Sport

Coppa del Mondo di sci - segui la diretta RaiNews

Era esattamente il febbraio del 1990 l’ultima volta che la Coppa del Mondo di sci alpino maschile transitò da Cortina d’Ampezzo. Due discese libere, la prima vinta dall’idolo di… Leggi ...9.00 Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-23 ...