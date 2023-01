LIVE Sci di fondo | Sprint tc Les Rousses 2023 in DIRETTA | Ganz fuori nei quarti femminili | più avanti Pellegrino

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:41 Partito il terzo quarto di finale. 14:40 Terzo quarto con Hagstroem (Svezia), Stenseth e Svendsen (Norvegia), Joensuu e Matintalo (Finlandia), Quintin (Francia). 14:39 Ribom e Svahn prima e seconda, 3’05?2 di Swirbul che diventa tempo di ripescaggio ed elimina Brennan. 14:38 Anche questo quarto è piuttosto netto, stanno allungando senza patemi le due svedesi. 14:36 Partito il secondo quarto di finale. 14:35 Secondo quarto in arrivo con Ribom e Svahn per la Svezia, Swirbul (USA), Melling (Norvegia), Lylynpera (Finlandia), Fischer (Svizzera). 14:34 3’02?2 i tempi di Gimmler e Skistad, Sundling 3’02?5, più indietro Brennan con 3’05?6.eliminata, 3’11?6 il suo tempo, ma in ogni caso è 5° posto. 14:32 Si è già spaccato in due il sestetto,non tiene le code delle ...

... Fabrizio Tumbarello - In studio: Claudia Garcia e Ubaldo Righetti ore 00:30di Fondo : Coppa ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno sette gli azzurri al cancelletto di ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH ...

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: vince sempre Shiffrin. Fuori Bassino, ottava Brignone OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA: Shiffrin non si ferma più e dice 85, seconda Duerr e terza ... OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: super Casse! E' sul podio dietro a Odermatt e Kilde. Lontani Bosca e Paris OA Sport

Sci alpino, Mikaela Shiffrin sa solo vincere: dominio nello slalom di Spindleruv Mlyn, Stenmark a -1 OA Sport

Coppa del Mondo di sci - segui la diretta RaiNews

Era esattamente il febbraio del 1990 l’ultima volta che la Coppa del Mondo di sci alpino maschile transitò da Cortina d’Ampezzo. Due discese libere, la prima vinta dall’idolo di… Leggi ...9.00 Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-23 ...