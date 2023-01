LIVE Sci alpino | Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA | Shiffrin vola ma Duerr non è lontana

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL SUPERG MASCHILE DI CORTINA DALLE 11.10 9.43: Manche discreta per l’austriaca Truppe che soffre soprattutto nella seconda parte e chiude quinta a 1?49. Ora Aronsson Elfman 9.43: All’intermedio Truppe ha un ritardo di 69 centesimi 9.42: Meglio di chi l’ha preceduta la svedese Hector che è sesta a 1?65 da. Ora Truppe 9.41: Ritardo di 1?01 per Hector all’intermedio 9.40: Perde progressivamente la slovena Bucik che limita i danni solo nel finale e chiude sesta a 1?94 dall’americana. Ora Hector 9.39: Bucik all’intermedio è in ritardo di 1?48 9.38: E’ crisi nera per l’austriaca Liensberger che chiude sesta a 2?54 dalla testa, un abisso. Ora Bucik 9.38: All’intermedio Liensberger è in ritardo di 1?60 9.37: Manche non ...