(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL SUPERG MASCHILE DI CORTINA DALLE 11.10 13:38 Grazie mille per averci seguito, ladellofemminile termina qui. Appuntamento a domani mattina alle 9.30 per lagara del weekend ceco! Un buon proseguimento di giornata a tutti i lettori di OA Sport! 13:35 Non c’è più battaglia neanche per la generale doveè già a 1617 punti, quasi il doppio della sua prima inseguitrice. L’americana ha infatti un margine di 671 punti sullain classifica, Petra Vlhova.nella graduatoria overoll è l’elvetica Lara Gut, in lotta per il podio con diverse atlete, tra cui le azzurre Brignone e ...

... Fabrizio Tumbarello - In studio: Claudia Garcia e Ubaldo Righetti ore 00:30di Fondo : Coppa ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno sette gli azzurri al cancelletto di ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH ...

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: vince sempre Shiffrin. Fuori Bassino, ottava Brignone OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: super Casse! E' sul podio dietro a Odermatt e Kilde. Lontani Bosca e Paris OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA: Shiffrin non si ferma più e dice 85, seconda Duerr e terza Holdner. Ottima 14ma Gulli OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Kilde vola al comando, fra poco Odermatt, dopo Paris e Casse OA Sport

Coppa del Mondo di sci - segui la diretta RaiNews

9.00 Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-23 ...La statunitense aggiorna nuovamente i suoi numeri da record: nello slalom ceco arriva l'85a vittoria in carriera, undicesima stagionale. Domani potrebbe ...