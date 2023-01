LIVE – Sci alpino | slalom femminile Spindleruv Mlyn 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Latestuale dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno quattro le azzurre al via, tutte con pettorali oltre il 30: Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti ed Anita Gulli. Appuntamento alle ore 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 09:25 – Buongiorno! A minuti il via della prima manche delloda. SportFace.