LIVE Pattinaggio di figura | Europei 2023 in DIRETTA | Guignard-Fabbri si giocano l’oro nel libero della danza!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, Orari, Tv e StreamingdiArtistico – I convocati dell’Italia – I favoritigara maschile – Perchè l’Italia può vincere il medagliere ad Espoo – La doppietta azzurra nelle coppie di artistico – I favoritidanza – Le favoritegara femminile – La cronacarhythm dance – La cronaca del programmamaschile Buongiorno e benvenuti allaquarta e ultima giornata di gare dei Campionati2022 diartistico, in scena questa settimana ad Espoo in Finlandia alla Espoo Metro Areena, dove questo pomeriggio va in scena il programma ...