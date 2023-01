LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann in testa dopo due gruppi! Gubanova contro Hendrickx per l’oro

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA SU GHIACCIO AGLIDALLE 17.30 13.51: Questa la classificai primi due gruppi. Ora la pusa per il rifacimento del ghiaccio: 1ITA 169.29 13 1 2 Nicole SCHOTT GER 163.82 16 2 3 Sofja STEPCENKO LAT 159.34 14 4 4 Marilena KITROMILIS CYP 158.91 18 3 5 Eva-Lotta KIIBUS EST 156.95 15 5 6 Alexandra FEIGIN BUL 155.23 17 6 7 Natasha McKAY GBR 148.00 20 8 8 Anastasia GOZHVA UKR 143.69 22 7 9 Dasa GRM SLO 143.05 19 9 10 Mia Caroline RISA GOMEZ NOR 137.62 21 10 11 Julia LANG HUN 130.28 23 11 12 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 123.13 24 12 13.49: L’azzurratotalizza un punteggio ...

