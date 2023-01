LIVE – Napoli-Roma | Spalletti in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Grande attesa per ladi Lucianoalla vigilia di, big match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico partenopeo? Scopriamolo insieme. Si tratta della prima volta da capolista nel girone di ritorno per l’allenatore di Certaldo, che ora sfida il suo passato. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.