LIVE – Juventus-Monza | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tutto pronto per ladi Mister Massimilianoalla vigilia di, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale dell’intervento didalla sala. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico bianconero? Scopriamolo insieme. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.