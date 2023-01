LIVE Conegliano-Novara 1-0 | Coppa Italia volley femminile in DIRETTA | l’Imoco conquista il primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Haak è entrata in temperatura. 2-1tempo di Danesi. 2-0 MURO DI HAAK! 1-0 Attacco in parallela di Plummer. 18.58 Inizia il secondo set. 18.55set giocato sul filo dell’equilibrio fino al 17-17 quando la Prosecco Doc Imocodi Andrea Santarelli piazza un break decisivo di 3-0 che le permette di gestire fino all’ultimo pallone e di portarsi in vantaggio in questa semifinale. 25-21 Squarcini mette giù l’ultimo pallone delset intempo. 24-21 Errore al servizio Prosecco Doc Imoco. 24-20 De Kruijf mette giù il pallone che consegna quattro set-point a. 23-20 MURO DI DANESI! Su Cook. 23-19 La fast di De Kruijf, time out che arriva dalla panchina di ...