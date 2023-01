Lite furibonda | quello che nessuno ha detto su Le Iene

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Anvedi come balla Teo. Altro che Nando. Di rabbia, però. Dopo quella che ha tutta l'aria di essere una vera e propria cacciata dal ventennale regno de Leper il conduttore showman Teo Mammucari, famoso tanto per le battute salaci quanto per gli scazzi amari, anche a favore di telecamera, con i colleghi. Assente ingiustificato dalla guida della puntata in onda lo scorso martedì sera dello show che da dodici mesi conduce assieme a Belen Rodriguez. All'origine del forfait ci sarebbe uno scontro a quanto pare furioso, avvenuto dietro le quinte, con l'ideatore de Le, Davide Parenti che sarebbe costato la testa a Mammucari. Questo quanto riporta il sempre informatissimo Dagospia. Un giallo televisivo bello e buono che ha impegato tre giorni a offrire almeno una pista concreta al di là delle illazioni giornalistiche. Stavolta, infatti, a ...