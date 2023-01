L’Italia torna centrale nel Mediterraneo | FdI | Il governo Meloni sta tessendo grandi obiettivi strategici

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Ci voleva ilper scuotere le acque sopite nel. Con il viaggio in Libiasta recuperando un ruolo perduto e dimenticato di assoluto protagonismo, in primis grazie a degli accordi sul gas. Senza contare poi il problema dei migranti che proprio dalle coste libiche partono. Insomma, un ‘Piano Mattei per l’Africa’ che saprà dare i suoi buoni frutti. E che ristabilisce una cooperazione di cui si sentiva un gran bisogno”. Le parole del senatore di Fratelli d’Italia Antonella Zedda, vicecapogruppo di FdI e componente della Commissione Esteri di Palazzo Madama sintentizzano bene i traguardi che ilsta mettendo a fuoco con una rapidità incredibile. A soli 100 giorni dall’insediamento. La tessitura del...

