L’inglese dalla scuola al lavoro | il 2 febbraio il webinar Trinity per docenti degli Istituti Tecnici e Professionali | ITS e IeF P

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 28 gennaio 2023) Sai che la sola conoscenza della lingua inglese non è più sufficiente per offrire agli studenti maggiori possibilità di inserimento nel mondo delCollege London ne parla il 2alle ore 16:30 in ungratuito organizzato per idiSuperiori (ITS) e IeF.P. Iscriviti L'articolo .