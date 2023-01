Lingerie sexy unisex | ecco le nuove tendenze moda per l’intimo maschile del 2023

(Di sabato 28 gennaio 2023) In un precedente articolo avevamo già affrontato l’argomento. Gli uomini sono ora in grado di scegliere tra un’ampia gamma di capi di biancheria intima. Il Salon International de la, che si è tenuto a Parigi, ha fornito una preziosa panoramica delledella biancheria intimae più in generale della. Oltre ai classici slip e mutande, gli uomini ora possono indossare pantaloni lunghi, reggiseni sportivi e molti altri articoli. Dall’evento di Parigi è evidente che i brand stanno abbracciando nuovi stili. I boxer di pizzo, gli slip a rete e l’altra biancheria intima trasparente piace ai designer. Si tratta di una tendenza insolita, ma che ha avuto un grande successo. La ...

Non tutte sanno che anche lacontenitiva è arrivata ad un punto di svolta con proposte femminili ed accattivanti. ...Se ci si ferma un attimo a pensare e non si viene distratti dalla scena del balloindi Jamie Lee Curtis , un film come True Lies è curioso nella carriera ambiziosissima di James Cameron , che lo realizzò col suo amico Arnold Schwarzenegger . Come si colloca nella sua ...

Salma Hayek ipersensuale con l'abito trasparente che mostra la ... Stylosophy

Kylie Jenner in sexy lingerie di latex per la sfilata della Maison ... Stylosophy

Ornalla Muti sexy in lingerie TGCOM

Ornella Muti sessantesettenne super sexy in lingerie: "body shaming ... Cinematographe.it

30 Migliori Sexy Toys4 Women Testato e Qualificato 2023 Pianeta Strega

Bella Hadid torna a risplendere posando in intimo per Victoria's Secret: la modella è stata scelta per il lancio della collezione di San Valentino ...Kylie Jenner è una delle protagoniste della rassegna di haute couture che si sta tenendo in questi giorni a Parigi. In occasione della sfilata di Maison Margiela, l’influencer era presente nel front r ...